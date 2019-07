Zidane samokritičen po potopu 'galaktikov' proti Atleticu: Vsi smo bili zelo slabi, prvi pa jaz 24ur.com Mestna rivala iz Madrida, Real in Atletico, sta se pomerila v prijateljskem srečanju v okviru mednarodnega pokala prvakov v Združenih državah Amerike, kjer so varovanci Diega Simeoneja z izidom 7:3 povsem zasenčili 13-kratne evropske klubske prvake. Junak dvoboja je bil impulzivni Diego Costa, ki je dosegel kar štiri zadetke in bil pozneje tudi izključen.

