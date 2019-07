#foto Židan o Ruski kapelici pod Vršičem kot zavezi za ohranjanje miru Dnevnik Ruska kapelica pod Vršičem je postala več kot kraj pietete in simbol globokega prijateljstva med slovenskim in ruskim narodom. »Postala je del naše moralne in civilizacijske zaveze, da tej in prihodnjim generacijam zagotovimo mirno in varno...

