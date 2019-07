FOTO in VIDEO: Malečniški brači postavili klopotec pred Hišo stare trte na Lentu Lokalec.si Danes so pred Hišo stare trte na Lentu slovesno postavili klopotec, ki simbolizira pričetek jeseni in naznanja septembrski 19. Festival Stare trte. Najstarejša vinska “gospa” je sicer v dobri kondiciji in je pričakovati dobro letino ter čudovito trgatev, ki bo 22. septembra. Najstarejša trta, ki raste na mariborskem Lentu, bo letos bogato rodila in je […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Dejan Židan

Jan Oblak

Branko Marinič