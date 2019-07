Slovenija tretja na tekmi poletne velike nagrade mešanih ekip Dnevnik Slovenski smučarski skakalci v postavi Nika Križnar, Peter Prevc, Urša Bogataj in Žiga Jelar so na mešani ekipni tekmi za poletno veliko nagrado v Hinterzartnu zasedli tretje mesto. Zmagali so Nemci, drugi so bili Japonci.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Peter Prevc Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Dejan Židan

Jan Oblak

Branko Marinič