(ŠOKANTNO) Družina pogrešanega Boštjana Dolničarja še vedno ostaja v kampu in čaka na novice, njegov Demokracija Skoraj trije dnevi so že minili od tragične nesreče v Vrsarju, pa kljub intenzivni reševalni akciji o 48-letnemu Slovencu Boštjanu Dolničarju še vedno ni nobenih sledi. Naš bralec, ki je v kampu Valkanela praktično sosed od Dolničarjevih, nam je danes v telefonskem pogovoru povedal, da je nesrečnika videl nasmejanega v vodi, še nekaj minut pred nesrečo, ko so se tudi pozdravili. Ko je izvedel za n ...

