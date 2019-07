Nibali zmagovalec predzadnje etape Toura, Bernal obdržal rumeno majico Primorske novice Zaradi slabe vremenske napovedi in možnosti plazov so organizatorji dirke do Franciji sobotno, 20. etapo skrajšali s 130 na zgolj 59,5 km. Na cilj na vrh Val Thorensa je prvi prikolesaril Italijan Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), rumeno majico pa je obdržal Kolumbijec Egan Bernal (Ineos), ki si je tako praktično že zagotovil prvo skupno zmago.

