Zunanja ministra Irana in Omana o regionalnih in mednarodnih vprašanjih Dnevnik Iranski zunanji minister Džavad Zarif je v luči naraščanja napetosti med Teheranom in Washingtonom v regiji danes gostil omanskega kolega Jusufa bin Alavija. Z iranskega zunanjega ministrstva so po pogovorih sporočili le, da sta se ministra...

