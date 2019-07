Gorica po hat-tricku Velikonje začela z visoko zmago, le remi Kopra SiOL.net Največja favorita, primorska predstavnika Gorica in Koper sta sezono v 2. slovenski nogometni ligi začela zmago in remijem. Vrtnice so na krilih Etiena Velikonje visoko premagale Beltince (4:1), kozlički pa so v Novem mestu po vodstvu že z 2:0 na koncu le remizirali s Krko. Krško, v minuli sezoni tudi še prvoligaš, je remiziralo (3:3) proti Kalcerju iz Radomelj.

