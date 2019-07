Najvišja obračunana dohodnina za leto 2018 kar milijon in pol evrov Govori.se Medtem ko je polovica zavezancev za dohodnino že poravnala svoje obveznosti za lani, preostale to čaka v prihodnjih dneh. V sredo bo Finančna uprava RS (Furs) tudi vrnila preplačane zneske tistim, ki so lani med letom plačali previsoko akontacijo dohodnine. Rekorder je zavezanec z obračunano dohodnino nekaj nad 1,5 milijona evrov.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Dohodnina Najbolj brano Osebe dneva Anja Klinar

Zlatko Zahovič

Rok Kronaveter

Tim Gajser

Zdravko Počivalšek