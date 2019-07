Ob jezeru Jasna in pod žičnicami v Kranjski Gori parkiranje od zdaj plačljivo SiOL.net Kranjskogorska občina je parkirnino uvedla tudi na vstopni točki Topolino v Mojstrani. Za večjo mobilnost pa so ob petkih, sobotah in nedeljah uredili brezplačen prevoz od Kranjske Gore do jezera Jasna.

