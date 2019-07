Umrla Russi Taylor, glas Miške Mini Dnevnik Russi Taylor, ki je bila Disneyev uradni glas Miške Mine več kot tri desetletja, je umrla, so sporočili iz produkcijske hiše The Walt Disney Company. Taylorjeva je bila stara 75 let, poročajo tuje tiskovne agencije. Taylorjeva, ki se je rada...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Anja Klinar

Zlatko Zahovič

Rok Kronaveter

Peter John Stevens

Tim Gajser