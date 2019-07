Zaradi slabega vremena in prometnih nesreč gneče na slovenskih cestah 24ur.com Na slovenskih cestah že nastajajo daljši zastoji, predvsem v smeri iz turističnih krajev iz Hrvaške proti notranjosti Slovenije. Daljše čakalne dobe so na mejnih prehodih, osebna vozila na Dragonji in v Sečovljah za vstop v državo čakajo dve uri. Povečan promet je tudi na Hrvaškem, na Krku je na cesti, ki vodi do mostu, nastal 12-kilometrski zastoj.

