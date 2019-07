V romunski prestolnici Bukarešta se je v soboto zbralo več tisoč ljudi, ki so izražali nezadovoljstvo z odzivom policije na izginotje in domnevno smrt 15-letnega dekleta. Dekle, ki naj bi bilo ugrabljeno in kasneje umorjeno, je zaman klicalo na pomoč. Zaradi očitkov, da se policija ni pravočasno odzvala, je bil odstavljen vodja romunske policije.