V petek je umrl 82-letni kubanski kardinal Jaime Ortega. Havansko nadškofijo je vodil 34 let, do leta 2016. V tem času je sprejel tri Petrove naslednike: Janeza Pavla II. leta 1998, Benedikta XVI. leta 2012, Frančiška pa leta 2015 in 2016, ko je v Havani prišlo do zgodovinskega srečanja med Frančiškom in ruskim patriarhom Kirilom....

