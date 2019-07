Svetovni prvaki Francozi, slovenski rokometni upi šesti Sportal Slovenska moška rokometna reprezentanca do 21 let je svetovno prvenstvo v Španiji končala na šestem mestu. Na tekmi za peto mesto je v Vigu izgubila proti Danski s 26:34 (14:21). V velikem finalu so Francozi 28:23 premagali Hrvate, tretjega mesta so se razveselili Egipčani.

