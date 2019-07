Basilašvili drugič zapored dvignil pokal v Hamburgu RTV Slovenija Nikoloz Basilašvili je drugič zapored osvojil turnir ATP serije 500 v Hamburgu. 27-letni Gruzijec je v finalu po dveh urah in devetih minutah premagal šest let mlajšega Andreja Rubljova s 7:5, 4:6 in 6:3.

Sorodno

Oglasi