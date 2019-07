Pozor, ta zelo prometna cesta bo do konca avgusta popolnoma zaprta zurnal24.si Državna cesta Keltika bo med Godovičem in Idrijo od danes do 1. septembra popolnoma zaprta. Na tem odseku pod nevarno brežino, s katere so se večkrat sprožile skale, gradijo podporni zid.

