V Nemčiji so v jami ujeta moška že rešili! Govori.se Po močnem deževju sta v jami na jugozahodu Nemčije v nedeljo ostala ujeta moška. Reševalci so ju dosegli ter oskrbeli že v nedeljo, danes pa so vsakega posebej rešili iz jame, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

