Tratnik in Mohorič odrgnjena opravila s prvim Tourom 24ur.com Edina slovenska predstavnika na kolesarski dirki po Franciji Jan Tratnik in Matej Mohorič sta uspešno opravila delo v ekipi Bahrain-Merida. V lovu na etapno zmago, ki sta si jo želela pred začetkom, nista bila uspešna, sta pa zadovoljna z delom, ki sta ga opravila. Oba se v zadnjih dneh nista izognila smoli in se domov vračata pošteno odrgnjena.

