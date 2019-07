'Bolje je imeti nekaj podgan, kot biti podgana' 24ur.com Ameriški predsednik Donald Trump je v seriji tvitov napadel kar samo mesto Baltimore in kongresnika, ki izhaja iz tega mesta, Elijaha Cummingsa. Ta si je srd predsednika prislužil s tem, ker se ne strinja z njegovimi politikami in načinom vodenja države. A Baltimorčani so Trumpu vrnili in na družbenih omrežjih sprožili niz tvitov in objav v podporo njihovemu mestu.

