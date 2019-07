35-letni policist umrl zaradi ukradenega nahrbtnika 24ur.com 18- in 19-letna Američana, ki počitnikujeta v Rimu, sta želela kupiti kokain. Ker sta namesto želene droge dobila zdrobljen aspirin, sta prodajalcu ukradla nahrbtnik. Posredovali so policisti, a eden izmed Američanov je potegnil nož in osemkrat zabodel policista. Ta je umrl na kraju.

