Salvini ne popušča pritiskom Bruslja in nevladnih organizacij: Rim ne dovoli izkrcanja ladje s 130 m Nova24TV Italijanska vlada za razliko od naše še naprej odločno in zavzeto varuje svoje državljane pred nevarnostjo ilegalnih migrantov ter kriminalnih dejanj in bolezni, ki jih ti prinašajo s seboj. Oblasti v Rimu so namreč ladji italijanske obalne straže, na kateri je okoli 130 migrantov in je danes vplula v pristanišče Augusta na Siciliji, prepovedale izkrcanje, […]

