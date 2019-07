Umrl harmonikar in skladatelj Tine Lesjak 24ur.com Po krajši, a hudi bolezni je umrl Tine Lesjak - skladatelj, harmonikar, kmponist, mentor in vodja ansambla Bratje iz Oplotnice. Žalostno vest so sporočili na facebooku.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Darko Milanič

Primož Roglič

Metod Dragonja

Aljaž Bedene