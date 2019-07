[Video] Več deset tisoč protestnikov v Hongkongu nad poslopje kitajske vlade: Policija v spopadih ra Nova24TV V nedeljo je v Hongkongu ponovno prišlo do spopadov med policijo in protestniki. Protest, ki se je začel z mirnim zborovanjem v osrednjem mestnem parku je hitro prerasel v pohod po mestu nakar se je več deset tisoč zbranih protestnikov v črnih majicah razkropilo po mestu in blokiralo ključne ulice. V Hongkongu že dva meseca […]

