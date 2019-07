Ruske oblasti sprožile kazenski pregon udeležencev sobotnih protestov v Moskvi Dnevnik Ruske oblasti so danes sprožile kazenski postopek proti udeležencem sobotnih nedovoljenih protestov v središču Moskve, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Proti enemu od opozicijskih politikov, ki so jih v soboto pridržali, so sprožili kazensko...

