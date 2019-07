Danes dopoldne ob 9.30 so v Potočni vasi v občini Novo mesto iztekale fekalije. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj iztekanja, odprli kanalizacijske jaške in pomagali komunalnemu podjetju pri odmašitvi cevi in očiščenju. Fekalna voda se je razlila po travniku na površini 100 kvadratnih metrov. preberite več » ...