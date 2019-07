Pri Ilirski Bistrici smrt motorista: Čeh v avtu zapeljal na nasprotni pas in v Ljubljančana na motor Reporter V prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj nekaj pred 8. uro na cesti med Ilirsko Bistrico in Dolenjami, je umrl 47-letni motorist iz okolice Ljubljane, v katerega je z osebnim avtomobilom čelno trčil 62-letni državljan Češke. Motorista so oživljali in g

Sorodno





























Oglasi Omenjeni BMW

Ilirska Bistrica

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Stephen Casiraghi

Marjan Šarec

Darko Milanič

Andrej Hebar

Zlatko Zahovič