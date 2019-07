Ameriški in kitajski trgovinski predstavniki spet za pogajalsko mizo SiOL.net Ameriški in kitajski trgovinski pogajalci bodo v Šanghaju prvič po dogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in kitajskim predsednikom Ši Džinpingom v Osaki prejšnji mesec spet sedli za pogajalsko mizo. Preboja v dvodnevnih pogovorih ne gre pričakovati, saj v zadnjih dneh nobena od obeh strani ni izrazila pripravljenosti na popuščanje.

