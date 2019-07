Kdaj bosta ministrstvi za izobraževanje in zdravstvo pripravili protokol ravnanja v primeru učencev in dijakov, ki so v času pouka pod vplivom prepovedanih substanc? Poslanec SDS Tomaž Lisec je na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s testiranjem učencev in dijakov na alkohol in droge.