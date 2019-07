Šola bo do novega šolskega leta nared Dolenjski list Kostanjeviška Osnovna šola Jožeta Gorjupa, ki jo med počitnicami energetsko sanirajo in prenavljajo, bo do novega šolskega leta nared. Dela se bodo zaradi odsluženega ostrešja nekoliko zavlekla le v šolski telovadnici, kar po besedah ravnateljice Melite Skušek ne bo povzročilo večjih težav, je poročala STA. Prenova telovadnice bo sicer terjala dodatne stroške. preberite več » ...

