Butara: V treh letih želimo zagotoviti milijon in pol proračuna za vstop v Ligo Ebel RTV Slovenija Miha Butara je sredi junija lani nasledil Tomaža Vnuka na mestu predsednika SŽ Olimpije. V lanski sezoni so zmaji osvojili trojno krono. Klub, ki stavi le na slovenske hokejiste, je postal urejen in tudi Liga Ebel se ni zdi preveč oddaljena.

