ZN opozarja na nesprejemljivo število civilnih žrtev v Afganistanu Dnevnik Afganistanske provladne sile so v letošnjih prvih šestih mesecih v letalskih napadih in kopenskih operacijah v Afganistanu ubile več civilistov kot talibanski uporniki in drugi skrajneži, so danes v poročilu opozorili Združeni narodi. Število žrtev...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Afganistan

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Darko Milanič

Zlatko Zahovič

Rok Kronaveter

Primož Peterka

Marjan Šarec