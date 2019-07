Zrušila se je streha bazena v Trstu, za las so se izognili tragediji Primorske novice Petsto kvadratnih metrov strehe iz armiranega betona bazena Aquamarina na koncu tržaškega mestnega nabrežja je včeraj nenadoma popustila in se zrušila. Do tragedije ni prišlo, ker je bil bazen zaradi rednih vzdrževalnih del zaprt, delavci pa so bili v stavbi tik ob bazenu in so lahko pravočasno zbežali ven, na cesto, poroča Primorski dnevnik..

