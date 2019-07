Trije ponudniki za gradnjo novega odseka železniške proge Maribor-Šentilj Lokalec.si Na slovenskem železniškem omrežju je trenutno eden večjih projektov modernizacija železniške proge Maribor-Šentilj. Ta poteka v več fazah, direkcija za infrastrukturo pa je prejšnji teden odprla ponudbe za gradnjo novega odseka, ocenjenega na največ 101 milijon evrov. Prispele so tri ponudbe; oddali so jih Pomgrad, Cengiz in Strabag. Najnižjo ponudbo v višini najvišje določene vrednosti […]

