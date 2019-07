Papež o prostituciji: odvratna razvada, mučenje nebogljene ženske Radio Ognjišče

Vse oblike prostitucije so suženjstvo, kriminalno dejanje. Za tiste, ki se je poslužujejo, je to odvratna razvada, ki meša med seboj ljubljenje in sproščanje lastnih nagonov z mučenjem nebogljene ženske. Tako je papež Frančišek zapisal v predgovoru h knjigi ’Križane žene’. Napisal jo je duhovnik Aldo Buonaiuto in je v Italiji izšla pred današnjim 6. mednarodnim dnevom boja proti trgovini z ljudmi....

