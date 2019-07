Svetovna smetana kmalu v Ljubljani "na plaži sredi mesta" Sportal Drugi turnir svetovne serije v odbojki na mivki bo med 1. in 4. avgustom potekal v Ljubljani, v Ludusu v Črnučah in na Kongresnem trgu, kjer bodo "na plaži sredi mesta" zadnja dva dneva izločilni in zaključni obračuni. V nedeljo bo ob 21. uri finale odbojkaric, uro pozneje še finalna tekma za odbojkarje.

