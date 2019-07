Poziv vladi: Ukrepajte, preden bo prepozno SiOL.net "Zdravo življenjsko okolje je ustavna pravica. Vlada mora to pravico izpolnjevati. Pa je ne," so na svoji strani zapisali pobudniki spletne peticije, ki se zavzemajo za to, da bi slovenska vlada podnebne spremembe prepoznala kot nacionalno krizo ter jih začela prioritetno in sistematsko obravnavati.

