Rusko Sibirijo poleti pogosto prizadenejo obsežni gozdni požari, a je obseg letošnjih požarov tako izjemno velik, da se okoljevarstveniki že bojijo dolgoročnih vplivov na okolje. Ognjeni zublji so se že razširili na več milijonih hektarjev, zaradi česar so številna mesta ovita v črn in škodljiv dim. Dim je tudi že dosegel Arktiko.