V Pulju potrdili, da so v morju našli pogrešanega 47-letnega Slovenca Dnevnik Na oddelku za patologijo v puljski bolnišnici so danes opravili obdukcijo trupla, ki so ga v ponedeljek našli v morju pred Porečem. Potrdili so, da gre za 47-letnega Slovenca, ki je 25. julija pred avtokampom v Vrsarju padel z vodnega skuterja.

