Ministrstvo za javno upravo zavrača očitke na račun novega sistema Krpan 24ur.com Ministrstvo za javno upravo zavrača očitke sindikata zdravstva in socialnega varstva na račun novega sistema Krpan v CSD. V sindikatu so opozarjali, da nov sistem prinaša občutno več dela v glavnih pisarnah centrov, saj se delo podvaja. Na ministrstvu trdijo, da so upoštevali predloge zaposlenih in se vsak teden posvetili enemu od centrov.

