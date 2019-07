Slovenska legionarja do napredovanja, Šporar prekinil izjemen niz Sportal V 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa sodelujeta tudi Olimpija in Domžale. Zmaji bodo skušali v četrtek v Stožicah izkoristiti dobro izhodišče s tekme v Turčiji (2:2) in izločiti Malatyaspor, Domžalčani pa bodo gostovali v Malmöju in poskušali po 2:2 v Sloveniji prekrižati načrte trenutno vodilni ekipi švedskega prvenstva. Na nastope v kvalifikacijah se pripravlja tudi nekaj slovenskih legionarje...

