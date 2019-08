Minister BiH trdi, da ima dokaze o hrvaškem nezakonitem ravnanju z migranti 24ur.com Minister za varnost BiH Dragan Mektić je znova obtožil hrvaške policiste, da v BiH prisilno vračajo migrante, ki nezakonito prestopijo mejo med državama. Obtožil jih je tudi, da oboroženi nezakonito vstopajo na ozemlje BiH in da so nasilni do migrantov. Ob tem je zatrdil, da ima tudi dokaze.

