V začetku prihodnjega tedna, natančneje v noči s ponedeljka na torek, na cesti z Gorenjske proti Dolenjski, pričakujte čisto pravo letalo. Iz družinskega podjetja FerroČrtalič s Sel pri Dolenjskih Toplicah, kjer že več kot 55 let razvijajo in proizvajajo stroje za površinsko obdelavo, so sporočili, da bodo omenjeno avgustovsko noč poskrbeli za nepozabno popestritev dogajanja na slovenskih cestah ...