Na stolp TEŠ projicirali okoljevarstvene pozive Dnevnik Aktivisti organizacije Greenpeace Slovenija so v zgodnjih jutranjih urah na hladilni stolp Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) projicirali gesla Zvoni nam, To je podnebna kriza in Ukrepajte. Direktorica organizacije Greenpeace Slovenija Katja Podbevšek...

Sorodno









Oglasi