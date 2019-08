Ljubljanica na Unescov seznam naravne in kulturne dediščine? RTV Slovenija Struga reke Ljubljanice med Vrhniko in Ljubljano sodi med najpomembnejša in najbolj ogrožena arheološka najdišča v Sloveniji. Leta 2003 je bila razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, v načrtu pa je vpis na Unescov seznam.

