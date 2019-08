Pripor za 33-letnega Rušana, ki naj bi zbil kolesarko in ji ukradel denarnico 24ur.com Ptujski policisti so v kriminalistični preiskavi ugotovili, da je 33-letni Rušan utemeljeno osumljen, da je pred skoraj tremi meseci na območju Njiverc povzročil prometno nesrečo. Kolesarki, ki je padla po tleh, je na silo ukradel denarnico. To pa naj ne bi bilo njegovo edino kaznivo dejanje, zato se preiskava nadaljuje. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor.

