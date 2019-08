Zakaj bi našim bankam plačevali provizijo, če je tukaj praktično vse zastonj zurnal24.si Ob rasti spletnega in mobilnega bančništva so v Sloveniji vse bolj priljubljene tudi tuje spletne banke. Po podatkih Fursa se število prebivalcev Slovenije, ki uporabljajo storitve spletnih bank N26 in Revolut, povečuje in se je do konca letošnjega prvega polletja povečalo na 13.000.

Sorodno



Oglasi