Na zahtevo za začetek postopka pred Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu proti nekdanjemu ustavnemu in sedanjemu vrhovnemu sodniku Janu Zobcu, ki ga je vložilo vrhovno sodišče pod vodstvom predsednika Damijana Florjančiča in sta ga pravna strokovnjaka dr. Tone Jerovšek ter dr. Boštjan M. Zupančič že označila za spornega, se je sedaj odzval tudi Zobec sam. Ta na Florjančiča apelira, “d ...