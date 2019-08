Andre Drummond (Detroit Pistons) in Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers) sta zadnja ameriška košarkarja, ki sta odpovedala nastop na svetovnem prvenstvu med 31. avgustom in 15. septembrom na Kitajskem. Selektor ZDA Gregg Popovich je v trenažni center v Las Vegas naknadno poklical Bama Adebayja (Miami Heat) in Jarena Jacksona (Memphis Grizzlies).



