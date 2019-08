Objavljeni podatki o cenah industrijskih proizvodov razglej.se Evropski statistični urad Eurostat je danes objavil podatke o cenah industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v območju evra in v EU. V primerjavi z majem 2019 so se junija 2019 cene industrijskih proizvodov tako v območju evra kot v celotni EU znižale za 0,6 %. V primerjavi z junijem 2018 so cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v […]

